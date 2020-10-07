Подземный протест на Криворожском железорудном комбинате продолжают 22 шахтера – глава профсоюза

07.10.2020, 12:00, Новости дня

На шахте “Октябрьская” Криворожского железорудного комбината подземный протест продолжают 22 шахтера. Об этом 7 октября сообщил “Громадському радіо” председатель местной организации независимого профсоюза горняков Юрий Самойлов.

По его данным, среди бастующих две женщины.

Участники протеста якобы на здоровье не жалуются, а “кто жалуется, те выезжают на поверхность”.

“Забастовка началась по нескольким причинам: не было нормального руководителя, шахты перестали приносить прибыль, запасы руды были исчерпаны. Кроме этого, в последнее время была очень низкая заработная плата: у мужчин 12-13 тыс. грн, у женщин – 7 тыс. грн и ниже”, – объяснил Самойлов.

По его словам, зарплату уже частично повысили, “но ее уровень за сентябрь очень скуден, так как не заплатили за простой протестующим-шахтерам”.

В правлении комбината заявляли, что бастующие шахтеры не выдвигают никаких требований в письменном виде.

“Кривбассжелезрудком” – крупнейшее предприятие Украины, которое добывает руду подземным способом, одно из самых больших предприятий Кривого Рога.

8 сентября в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвовало 393 шахтера. 10 сентября на шахте “Октябрьская” протестовало 30 горняков, на шахте “Батьківщина” – 86 человек, на шахте “Терновская” – 56 сотрудников, на шахте “Гвардейская” – 89.

24 сентября правление комбината заявило, что шахты, где в течение трех недель продолжается забастовка шахтеров, будут остановлены, штат сокращен, а правление обратится в правоохранительные органы, чтобы прекратить блокировку предприятия.