Международные резервы Украины сократились на 8,7% – Нацбанк

07.10.2020, 12:00, Новости дня

Международные резервы Украины в сентябре сократились на 8,7% и к 1 октября составляли $26 млрд 525,7 млн (в эквиваленте), сообщила сегодня пресс-служба Нацбанка Украины.

Объем резервов снизился в том числе из-за прохождения страной периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам, сказано в релизе.

Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил $2 млрд 664,8 млн. Из них $2 млрд 211,7 млн направили на выплаты по облигациям внутреннего займа (ОВГЗ), $417,4 млн – на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства – на выплаты по другим обязательства в иностранной валюте.

“Валютные поступления в пользу правительства составляли $445,0 млн в эквиваленте, в том числе $11, 9 млн от размещения ОВГЗ”, – отметили в пресс-службе регулятора.

На объем резервов влияли также валютные операции НБУ на межбанковском рынке, сказано в релизе. Нацбанк для сглаживания колебаний выходил с интервенциями по продаже валюты, которые по итогам месяца составили $231,5 млн. Купил регулятор в рамках таких интервенций $34,0 млн.

Также динамика резервов в сентябре определялась с учетом переоценки финансовых инструментов, которая произошла вследствие изменения рыночной стоимости и колебания курса валют – в сентябре их стоимость уменьшилась на $105 млн, сообщили в НБУ.

“Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка”, – подытожила пресс-служба регулятора.

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины составляли $29 млрд 48,7 млн (в эквиваленте), в августе они увеличились на 1% из-за благоприятной ситуации на валютном рынке