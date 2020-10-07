Путин выразил обеспокоенность из-за ситуации в Киргизии

07.10.2020, 11:48, Новости дня

Произошедшее в Киргизии после выборов не может не беспокоить, Москва рассчитывает, что конфликт будет решен мирно и без каких-либо потерь, сообщил президент Владимир Путин.

«Совсем недавно прошли выборы в парламент. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ, и то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдется мирно, мы надеемся на то, что восстановятся нормальный демократический политический процесс и, еще раз повторю, как можно быстрее это должно произойти», – сказал Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

По его словам, Москва рассчитывает, что внутриполитические процессы в Киргизии закончатся быстро и без каких-либо потерь.

Кроме того, Путин сообщил, что находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Киргизии. «Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта. И я хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном, имея в виду, что Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза и у нас большой объем совместной работы», – сказал Путин.

«Мы оказываем Кыргызстану значительную помощь в выделении кредитных средств, в вхождение как раз, в пространство Евразийского экономического союза, там много вопросов, связанных с таможней, с фитосанитарным контролем и так далее. Мы выделяем значительные ресурсы на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным и полноценным членом этой организации», – отметил президент.

Протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Социал-демократическая партия Киргизии, которая поддерживает Алмазбека Атамбаева заявила, что народ Киргизии «сверг преступную власть» в стране.

ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент.