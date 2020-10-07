Латвия отозвала посла из Белоруссии

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07.10.2020, 10:48, Новости дня

Латвия приняла решения отозвать посла из Белоруссии в знак солидарности с коллегами по Евросоюзу, сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«В знак солидарности с коллегами из Европейского Союза Латвия отзывает латвийского посла в Республике Беларусь для консультаций», – написал он в Twitter.

Ранее ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций. 

В понедельник Литва отозвала посла в Минске. Белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября были отозваны для консультаций в Минск.

МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Польша и Литва ответили отказом.



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