 

Потребление электроэнергии в Украине превысило прогнозные показатели – Минэнерго

07.10.2020, 9:55, Новости дня

В Украине потребление электроэнергии в январе-сентябре превысило прогнозируемые показатели. Об этом 6 октября на выездном совещании на Южно-Украинской АЭС сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, проинформировал сайт Министерства энергетики.

“Потребление выросло на 3%, и базовая атомная генерация произвела на 3% больше электроэнергии, чем мы предусматривали в прогнозном балансе. В то же время почти на столько меньше выработала тепловая генерация”, – сказала она.

По последним данным Минэнерго, половина электроэнергии вырабатывается в Украине атомной энергетикой, около 30% – тепловыми электростанциями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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