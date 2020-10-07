 

Путин сказал, что верит в судьбу

07.10.2020, 9:48, Новости дня

Президент Владимир Путин признался, что верит в судьбу, но не считает, что «чему быть, того не миновать». Судьбу можно менять, сказал российский лидер в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Есть различные теории, различные учения на этот счет», – напомнил президент. «На мой взгляд, если человек уверен в себе, своих силах, и самое главное – в правоте того, что он делает, это очень помогает и влияет на судьбу человека», – передает ТАСС слова Путина.

Проект «20 вопросов Владимиру Путину», посвященный 20-летию его работы на высших государственных постах, стартовал 20 февраля 2020 года. На ресурсах агентства были выложены 17 серий, однако в связи с кардинальной сменой мировой информационной повестки дня ТАСС принял решение приостановить проект. Серия, которая выходит в день рождения Путина – заключительная.

Напомним, ранее в среду Путин рассказал о спортивных нагрузках.



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