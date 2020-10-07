Врач сказала, как отследить признаки тяжелого развития коронавируса

07.10.2020, 9:08, Новости дня

Заболевшим COVID-19 следует следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни, рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

По ее словам, очень важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого Гольцман советует приобрести пульсоксиметр – специальный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом).

«Потому что есть такое явление, которое в медицине называют «счастливой гипоксией» – когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии – необходимо ехать в больницу», – передает РИА «Новости» слова Гольцман.

В случае слабо выраженных симптомов врач советует лечить вирус как обычный грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и при необходимости – жаропонижающее на основе парацетамола. При этом как можно скорее сдавать тест на коронавирус и изолироваться врач настоятельно рекомендует при появлении первых же симптомов ОРВИ – кашля, высокой температуры, потери обоняния.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1 237 504 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 988 576 человек, из них 6252 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 188 летальных случаев.

За весь период в РФ от коронавируса скончались 21 663 человека.