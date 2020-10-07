Ряд партий Киргизии объединились и создали Координационный совет

07.10.2020, 9:08, Новости дня

Несколько киргизских партий объединились и заявили о создании Координационного совета, говорится в распространенном ими заявлении.

«Мы объединились и создали Народный координационный совет», – говорится в документе, передает ТАСС.

В состав данного союза вошли партии «Ордо», «Мекен Ынтымагы», «Реформа» и «Ыйман нуру», они принимали участие в парламентских выборах в стране и проиграли их.

Протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Социал-демократическая партия Киргизии, которая поддерживает Алмазбека Атамбаева заявила, что народ Киргизии «сверг преступную власть» в стране.

ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент.