Индексы S&P 500 и Nasdaq опустились на фоне предупреждений Пауэлла

07.10.2020, 7:25, Новости дня

Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник продемонстрировали спад, в то время как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что восстановление американской экономики еще далеко от завершения.

Пауэлл предостерег, что восстановление страны может оказаться под угрозой, если коронавирус не будет эффективно контролироваться и рост числа случаев будет устойчивым. Глава ФРС также призвал выделить дополнительную помощь бизнесу и населению.

Обнадеживающие комментарии официальных лиц о возможной договоренности по новому пакету экономической помощи в понедельник подняли три основных фондовых индекса, позволив им компенсировать убытки прошлой недели, вызванные новостями о болезни президента Дональда Трампа.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в понедельник побеседовали по телефону, обсудив новый пакет помощи, и запланировали продолжить беседу во вторник.

Семь из 11 основных секторов S&P выросли, однако в энергетическом секторе зафиксированы потери.

Акции компаний Amazon, Apple, Facebook и Alphabet упали на 0,8–2,2 процента.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 35,20 пункта, или 0,13 процента до 28 183,84, S&P 500 упал на 5,19 пункта, или 0,15 процента до 3 403,44, а Nasdaq Composite опустился на 62,46 пункта, или 0,55 процента до 11 270,03.

Акции Boeing упали на 2,8 процента после того, как авиаконцерн снизил свой прогноз спроса на самолеты на 20 лет из-за последствий пандемии.