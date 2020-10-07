 

Кандидату в мэры Харькова мать подарила более 98 млн грн

07.10.2020, 5:40, Новости дня

Народный депутат Украины Александр Фельдман, зарегистрированный кандидатом в мэры Харькова от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, указал в декларации подарок в размере 98 млн 875 тыс. грн. Информация об этом появилась на сайте Госреестра деклараций.

Подарок в денежной форме Фельдман получил 28 сентября 2020 года от своей матери Иды Лейбовны Фельдман.

Фельдман родился в 1960 году в Харькове. С 2002 года избирается народным депутатом Украины.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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