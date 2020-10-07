В Черкассах провели соревнования по кикбоксингу, посвященные памяти экс-президента федерации Павла Орла – нардеп Стрихарский

07.10.2020, 5:40, Новости дня

С 1-го по 4 октября в Черкассах провели соревнования по кикбоксингу, посвященные памяти экс-президента Национальной федерации Украины по кикбоксингу ВАКО Павла Орла, сообщает сайт главы Ассоциации детского и юношеского спорта Украины, нардепа от “Слуги народа” Андрея Стрихарского.

За кубок Украины по кикбоксингу ВАКО спортсмены соревновались в шести разделах:

рoint-fighting;

light-contact;

kick-light;

full-contact;

low-kick;

музыкальные упражнения.

Больше всего наград завоевали харьковская детская юношеско-спортивная школа “ХЗТД” и спортклуб “Витязь” из Харькова, а также одесская команда “Капитан”. В турнире приняли участие более 150 спортсменов.

Во время соревнований Стрихарский и президент Федерации кикбоксинга Украины ВАКО Ольга Павленко подписали меморандум о партнерстве, целью которого является проведение спортивных соревнований в будущем, поддержка, развитие и популяризация спорта в Украине.

Павленко отметила, что Орел был выдающимся тренером, издал много обучающих материалов, практически всю жизнь посвятил спорту. Орел был одним из отцов кикбоксинга в Украине, добавил в Facebook Стрихарский.

Нардеп написал, что увидел настоящие эмоции на ринге.

“Дух победителя – это, по-моему, самое главное, что должно быть и в спорте, и в жизни. Только спортивная и активная молодежь способна построить успешную и счастливую Украину”, – резюмировал он.

Друзі, цими вихідними в Черкасах відбувся Всеукраїнський турнір з кікбоксингу, присвячений пам’яті одного з «батьків»… Posted by Андрій Стріхарський on Teisipäev, 6. Oktoober 2020

Орел скончался в 2014 году. Турниры, посвященные его памяти, проводят ежегодно с 2015 года.