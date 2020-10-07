 

В Черкассах провели соревнования по кикбоксингу, посвященные памяти экс-президента федерации Павла Орла – нардеп Стрихарский

07.10.2020, 5:40, Новости дня

С 1-го по 4 октября в Черкассах провели соревнования по кикбоксингу, посвященные памяти экс-президента Национальной федерации Украины по кикбоксингу ВАКО Павла Орла, сообщает сайт главы Ассоциации детского и юношеского спорта Украины, нардепа от “Слуги народа” Андрея Стрихарского.

За кубок Украины по кикбоксингу ВАКО спортсмены соревновались в шести разделах:

рoint-fighting;
light-contact;
kick-light;
full-contact;
low-kick;
музыкальные упражнения.

Больше всего наград завоевали харьковская детская юношеско-спортивная школа “ХЗТД” и спортклуб “Витязь” из Харькова, а также одесская команда “Капитан”. В турнире приняли участие более 150 спортсменов.

Во время соревнований Стрихарский и президент Федерации кикбоксинга Украины ВАКО Ольга Павленко подписали меморандум о партнерстве, целью которого является проведение спортивных соревнований в будущем, поддержка, развитие и популяризация спорта в Украине. 

Павленко отметила, что Орел был выдающимся тренером, издал много обучающих материалов, практически всю жизнь посвятил спорту. Орел был одним из отцов кикбоксинга в Украине, добавил в Facebook Стрихарский. 

Нардеп написал, что увидел настоящие эмоции на ринге. 

“Дух победителя – это, по-моему, самое главное, что должно быть и в спорте, и в жизни. Только спортивная и активная молодежь способна построить успешную и счастливую Украину”, – резюмировал он. 

Друзі, цими вихідними в Черкасах відбувся Всеукраїнський турнір з кікбоксингу, присвячений пам’яті одного з «батьків»…

Posted by Андрій Стріхарський on Teisipäev, 6. Oktoober 2020

Орел скончался в 2014 году. Турниры, посвященные его памяти, проводят ежегодно с 2015 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Журнал Charlie Hebdo перепечатает карикатуры на пророка Мухаммеда

01.10 / Верещук: Для меня сейчас президент – это единственный носитель рейтинга

28.08 / В новых выборах в Беларуси сможет участвовать любой гражданин. Вопрос: может ли Лукашенко? – Тихановская

23.07 / Мишустин заявил об отсутствии предпосылок ко второй волне коронавируса

21.08 / «Это пик наглости» — мэр Засница ответил на санкционные угрозы США

01.10 / Пушков оценил совместное заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

26.06 / “Ливерпуль” стал чемпионом Англии по футболу, не выходя на поле

15.08 / СМИ рассказали, как командир “эскадрона смерти” разгонял демонстрантов в Минске

06.10 / В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

30.07 / По делу о создании террористического сообщества в российской колонии привлекли 40 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска