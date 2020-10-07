 

На саммите Украина – ЕС подтвердили безвиз, в Кыргызстане отменили результаты выборов. Главное за день

07.10.2020, 5:40, Новости дня

Итоги саммита

В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам саммита Украина – ЕС в Брюсселе.

Участники встречи призвали Россию обеспечить полное выполнение Минских договоренностей.

Стороны также согласились обновить Соглашение об ассоциации, действующее с 2017 года.

“Новичок” подтвердился

Образцы крови российского оппозиционера Алексея Навального, исследованные Организацией по запрещению химического оружия, подтвердили присутствие нервно-паралитического агента из группы “Новичок” в его организме.

Уход Абромавичюса

Зеленский уволил Айвараса Абромавичюса с должности генерального директора “Укроборонпрома”, и.о. руководителя концерна стал Игорь Фоменко.

Стычки с полицией в Киеве

Апелляционный суд оставил под стражей музыканта Андрея Антоненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Возле здания суда группа поддержки музыканта блокировала автозак. В полиции заявили, что дадут правовую оценку действиям протестующих.

Прощание с летчиками

В Харькове прощались с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые погибли во время крушения учебного самолета Ан-26Ш. На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Неспокойно в Кыргызстане

Центризбирком Кыргызстана признал недействительными результаты выборов в парламент, по итогам которых ни одна оппозиционная сила не преодолела избирательный барьер. В стране продолжаются протесты. На их фоне в отставку ушли премьер-министр и спикер парламента.

Нобелевские лауреаты

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике 2020 года. Награду вручили британскому ученому Роджеру Пенроузу, а также американцам Андреа Гец и Райнхарду Генцелю за исследования черных дыр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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