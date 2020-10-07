Советник Трампа призвал не считать «опасных россиян» друзьями США
07.10.2020, 5:29, Новости дня
Советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что «россияне опасны», но с ними можно сотрудничать.
Он заявил, что РФ якобы «вмешивается» в американские выборы.
«Россияне опасны. Они применяют против нас пропаганду», – приводит его слова ТАСС.
«Они нам не друзья», – сообщил О’Брайен, признав при этом, что существуют «сферы, в которых мы можем сотрудничать».
Так, США хотят «достичь договоренностей по вооружениям».
О’Брайен утверждает, что озвучил «жесткое послание относительно вмешательства в выборы» во время переговоров с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве на прошлой неделе.
Советник Трампа обеспокоен тем, что может быть осуществлена «некая хакерская атака на американскую инфраструктуру для проведения выборов», нацеленная на изменение данных о результатах голосования или отключение важных сетевых ресурсов.
Кроме того, О’Брайен обвинил во вмешательстве в американскую политику Иран и Китай, причем, по его словам, «китайское влияние на Америку с точки зрения политики на пару порядков сильнее, чем что-либо, что может сделать РФ в сфере пропаганды в интернете, в Facebook».
Напомним, министерство внутренней безопасности США обнародовало обзор национальных угроз, включив в него Россию.
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