Мишель Обама обвинила Трампа в расизме

07.10.2020, 5:29, Новости дня

Действия главы американского государства Дональда Трампа являются расизмом, сообщила бывшая первая леди США Мишель Обама.

Ее видеообращение опубликовал предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена, передает РИА «Новости».

Обама заявила, что США оказались «в хаосе из-за президента, который не подходит для этой работы». По ее словам, «расизм, страх и разобщенность – очень сильные орудия», которые могут «разрушить» американскую нацию, если с ними не бороться.

«Неважно, за какую партию вы голосуете обычно, пожалуйста, остановитесь и подумайте на мгновение, выключите новости и подумайте, как вы чувствовали себя последние четыре года, как быстро все менялось, и подумайте, что следующие четыре года могут означать для будущего нашей страны», – сообщила она.

По ее словам, действия Трампа – это «очередная ложь, это морально неверно и да, это расизм».

Говоря о Байдене, Обама заявила, что «знает Джо, он хороший человек, который понимает трудности простых американцев».