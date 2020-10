Ксения Кириллова: «Российская пропаганда шантажирует Никола Пашиняна»

07.10.2020, 3:15, Новости дня

Пошла вторая неделя военного конфликта между вооруженными силами Нагорного Карабаха и Армении с одной стороны и наступающими войсками Азербайджана с другой. Власти Нагорного Карабаха заявляют, что в ходе тяжелых боев с понедельника на вторник погиб еще 21 военнослужащий. В последние дни также выросло количество жертв среди мирного населения.

«По состоянию на вчерашний вечер, 19 мирных жителей погибли и еще 80 получили ранения. Это результат неизбирательных ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре», – заявил Арсен Торосян, министр здравоохранения Армении.

В свою очередь, власти Азербайджана сообщают о 8 убитых и десятках раненных мирных гражданах. При этом они скрывают статистику о военных потерях. Локальные бои в Нагорном Карабахе периодически возникают на всем протяжении линии соприкосновения с Азербайджаном. Обстановка меняется очень быстро. Вереницы машин с беженцами тянутся из различных районов в Степанакерт. Во вторник армянское Минобороны заявило, что армия Азербайджана начала наступление на юге Карабаха в районе города Джабраил. Накануне, военное ведомство Азербайджана опубликовало видеокадры захваченных артиллерийских позиций, якобы оставленных армянскими военными в селе Чахирли.

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил территорию Нагорного Карабаха, где он обсудил сложившуюся ситуацию с военным руководством непризнанной республики. Во вторник премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью агентству Франс Пресс, что Армения и Нагорный Карабах готовы пойти на уступки ради разрешения конфликта, но только если на них пойдет и Азербайджан.

«Конфликты нужно разрешать на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах готов, и Армения готова, ответить на уступки, на которые будет готов Азербайджан», – сказал Никол Пашинян.

В Баку, по-прежнему отвечают, что мирных переговоров с Ереваном не будет, до тех пор, пока вооруженные формирования Армении не покинут территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы, которые являютсямеждународно признанной азербайджанской территорией.

Во вторник в Азербайджан прибыл министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, где выразил поддержку президенту страны Ильхаму Алиеву и заявил, что правда и право на стороне Азербайджана, и поэтому сейчас перемирие бессмысленно. Более того, высокопоставленный турецкийчиновник в очередной раз отверг призывы международного сообщества остановить войну и начать переговорный процесс.

Военные Азербайджана готовы открыть гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает издание Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана. В отношении всех, кто захочет покинуть зону боевых действий, будут действовать нормы и принципы международного права, заявил пресс-секретарь азербайджанского военного ведомства Анар Эйвазов. При этом он добавил, что гуманитарными коридорами могут также выйти военнослужащие армии Армении, которые решили добровольно сдаться.

Напомним, что буквально несколько дней назад Никол Пашинян в своем видеообращении к нации заявил, что для армян оборона Нагорного Карабаха – война за право на существование, и что азербайджанцы и турки хотели бы устроить новый геноцид армян.

Вашингтон во второй раз призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня. В понедельник заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел раздельные переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. В сообщении Госдепартамента говорится, что США выразили «глубокую обеспокоенность эскалацией войны и расширением театра военных действий в нагорно-карабахском конфликте».

В свою очередь Москва – союзник Еревана по ОДКБ – снова выразила беспокойство относительно переброски из-за рубежа боевиков в район Карабаха. В заявлении главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина говорится, что Карабах рискует стать «плацдармом для террористических группировок». Позже похожее заявление сделал и сирийский президент Башар Асад.

Нагорный Карабах: армия Азербайджана продолжает наступать

Ксения Кириллова, аналитик «Фонда Джеймстауна» (The Jamestown Foundation), на основе анализа российской государственной пропаганды и социальных медиа близких к Кремлю, утверждает, что в Москве медлят с помощью Еревану, так как хотят проучить армянского премьер-министра Никола Пашиняна за его прозападную внешнюю политику.

«Российская пропаганда очень четко заявляет, что Армении нет смысла помогать, если, ну как они выражаются, цитирую дословно, антироссийская политика продолжится. Кстати, они эту ситуацию очень максимально хотят использовать для внутренней именно пропаганды, для внутреннего дискурса, пытаясь на этом опять поднять имперские и великодержавные амбиции. Говоря, ну вот смотрите, мы действительно великая страна, потому что они сами к нам прибежали. Лукашенко пришел. Вот Пашинян к нам пришел. Что случись, никак нельзя без России», – говорит Ксения Кириллова.

По мнению Ксении Кирилловой, российскому руководство не выгодно помогать сейчас Армении, так как это может негативно повлиять на существующие тесные военно-политические и экономические отношения Москвы с Анкарой и Баку.

«России не выгодно поддерживать Армению, поскольку, во-первых, невыгодно обострять отношения с Турцией, а во-вторых, в России, по официальным данным, миллион – как минимум в Москве – живет представителей азербайджанской диаспоры. А по неофициальным данным, три миллиона. И среди них весьма влиятельные бизнес-кланы. Возьмем только Агаларова, чей сын Эмин стал звездой американских СМИ в связи с темой российского вмешательства [в выборы 2016 года – ред.]», – добавляет эксперт «Фонда Джеймстауна» Ксения Кириллова.

В Кремле прекрасно понимают, что «ситуация в Карабахе деградирует и гибнут люди», заявил на пресс-конференции в Москве пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Более того, по словам Пескова, усилия России сейчас сосредоточенны на том, чтобы «помочь воюющим сторонам прекратить огонь и начать политико-дипломатический процесс урегулирования».

Российско-армянские консультации рабочих групп по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе скорее всего идут за закрытыми дверями, допускает Ксения Кириллова. Однако она подчёркивает, что российские журналисты буквально шантажируют Никола Пашиняна своими сообщениями в соцсетях.

«Российская пропаганда и близкие к власти – к администрации президента – каналы переходят к прямому шантажу, можно даже так сказать, армянского премьер-министра Никола Пашиняна. То есть прямым текстом говорят, что в общем-то Армения виновата в этой ситуации сама, потому что отошла от России и единственный способ выжить для Армении это вернуться в орбиту России, то есть полностью под российское влияние. Это фактически утрата суверенитета. Так, например, главный редактор RT Маргарита Симоньян, прямым текстом пишет в своем твиттере и телеграмм-канале, что якобы в московских гостевых обсуждают, что Армения обречена вернуться к России или обречена. То есть, в принципе – обречена! Телеграмм канал “Незыгарь”, который известен сливами кремлевских инсайда, и вовсе перечислил двенадцать условий, при которых Россия поставит Пашиняну наступательное оружие. Среди них мы видим: признание Крыма частью России; государственный статус русского языка; экономическая интеграция с Евразийским союзом; и дальше вот что интересно – активизация армянской диаспоры в ЕС и США для лоббирования отмены антироссийских санкций. Ну и далее, прямой удар по отношениям Армении и Соединенных Штатов – то есть Россия требует уменьшения количества американских дипломатов в Армении и запрета ряда НКО, которые они называют антироссийскими. Конечно, это озвучивают не чиновники, но по крайней мере, это озвучивают близкие к президентской администрации телеграмм-каналы и российская пропаганда. В виде различных ток-шоу, тоже прямым текстом транслируется эта мысль. А российские военные аналитики, не стесняясь, говорят, что пока Армения не вернется к России, мы помощь оказывать не будем. Потому, что ну вот зачем мы оказываем помощь Армении, которая и так придерживается антироссийской позиции. Вот это их месседж!»

На днях два российских бизнесмена армянского происхождения – Самвел Карапетян и Рубен Варданян – создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и соучредитель Московской школы управления «Сколково» обратились к президенту России Владимиру Путину вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе, где вторую неделю идут бои. Варданян назвал конфликт «геополитической бомбой замедленного действия», которая в будущем может затронуть весь регион и Россию в том числе.

Президент РФ Владимир Путин знает об обращении предпринимателей, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков и добавил, что «более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить».