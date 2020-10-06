 

У Трампа нет симптомов COVID-19 – врач президента

06.10.2020, 23:20, Новости дня

Лечащий врач президента США Дональда Трамп доктор Шон Конли после последнего осмотра заявил об отсутствие симптомов коронавирусной инфекции у главы государства. Соответствующий документ 6 октября опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани на странице в Twitter.

По словам Конли, Трамп не сообщал о каких-либо симптомах. Основные показатели его жизнедеятельности и результаты осмотра по-прежнему стабильны.

“Амбулаторный уровень насыщения кислородом составляет 95 – 97 %.Состояние здоровья президента по-прежнему очень хорошее”, – заявил врач.

A Tuesday afternoon update from President @realDonaldTrump’s physician: pic.twitter.com/A8CiutMPbw

— Kayleigh McEnany (@PressSec) October 6, 2020

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали. В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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