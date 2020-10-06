Лидеры ЕС призвали президента Украины продолжать реформы

06.10.2020, 23:00, Новости дня

Руководители Европейского Союза во вторник приветствовали реформы, проводимые президентом Украины Владимиром Зеленским, призвав его продолжать борьбу с коррупцией, что является «условием для оказания финансовой помощи» Киеву. Президент Евросовета Шарль Мишель сказал об этом во время совместной пресс-конференции, состоявшейся по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

«Мы приветствуем впечатляющие усилия, предпринятые под руководством президента Зеленского, в том числе земельные и банковские реформы, и призываем его продолжать укреплять верховенство закона и борьбу с коррупцией», – сказал Мишель.

«Помощь Евросоюза… зависит от проводимых (Украиной) реформ, – подчеркнул Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррелл, – Предстоит еще много работы, но то, что уже сделано, впечатляет».

Владимир Зеленский согласился с заявлениями коллег: «Мы сделали многое. Мы не ликвидировали коррупцию, но добились прогресса».

Владимир Зеленский пообещал продолжать реформы по укреплению верховенства закона и объявил, что ожидает взамен от ЕС продолжения «безвизового режима для граждан Украины» и «доступа на внутренний европейский рынок в 2021 году».

ЕС и Украина подписали соглашение об ассоциации и ведут переговоры о создании зоны свободной торговли. Шарль Мишель пообещал рассмотреть этот вопрос в 2021 году, исходя из успеха проводимых Зеленским реформ.

Евросоюз во вторник выделил дополнительную гуманитарную помощь для жителей востока Украины на 10 миллионов евро.

Украинский президент также поблагодарил ЕС за поддержку в противостоянии с Россией: во вторник европейцы вновь осудили незаконную аннексию Крымского полуострова Россией и напомнили о продлении санкций в отношении Москвы до марта 2021 года.

Следующий саммит лидеров ЕС состоится 15 октября. В ходе этой встречи будет принято решение об ответных мерах в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с помощью нервно-паралитического яда. Европарламент призвал к введению санкций против России, обвинив Москву в попытке уничтожить политического конкурента. ЕС призывает к независимому расследованию этого преступления.

Организация по запрету химического оружия (ОЗХО) объявила во вторник, что в теле Алексея Навального было обнаружено вещество, похожее на яд «Новичок», разрабатываемый и производимый Россией. Это химическое оружие было запрещено ОЗХО в 2019 году, и его использование может стать поводом для введения новых санкций со стороны ЕС.