 

ЦИК Кыргызстана аннулировал результаты парламентских выборов

06.10.2020, 13:55, Новости дня

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана во вторник аннулировала результаты парламентских выборов на фоне протестов, в ходе которых оппозиционные группы взяли под контроль правительственные здания.

Члены нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют отстранить президента Сооронбая Жээнбекова и создать новое правительство в стратегически важной стране, где находятся российская авиабаза и крупный золотой рудник, контролируемый Канадой.

После воскресных выборов в Бишкеке и других городах страны начались массовые протесты, в ходе которых сотни человек пострадали и один человек погиб.

Председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова сообщила агентству «Интерфакс», что результаты выборов были аннулированы в целях «недопущения напряжения обстановки» в стране.

Ранее власти Кыргызстана заявили, что на выборах большинство мест получили две партии, связанные с правящими элитами. Западные наблюдатели заявили, что результаты были сфальсифицированы путем подкупа избирателей и других махинаций.

«Мы намерены добиваться отстранения Сооронбая Жээнбекова от занимаемой должности», – заявил во вторник «Интерфаксу» представитель оппозиционной партии «Чон Казат» Максат Мамытканов.

Член оппозиционной партии «Ата Мекен» Жанар Акаев заявил Кыргызской службе «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», что необходимо назначить нового премьер-министра и народное правительство, а затем провести всенародные выборы.

Президент Жээнбеков призвал лидеров оппозиционных партий «успокоить» своих сторонников и прекратить уличные протесты.

«Я призываю все (политические) силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», – сказал он.

Бывшая советская республика, граничащая с Китаем – близкий союзник России, и в течение многих лет является предметом геополитического соперничества между Москвой, Пекином и Вашингтоном.

Посольство РФ в Кыргызстане заявило, что поддерживает разрешение спорных выборов законными средствами при обеспечении безопасности граждан и стабильности внутри страны.



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