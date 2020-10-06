 

Тихановская заявила Меркель, что не борется против России

06.10.2020, 20:08, Новости дня

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции республики Светлана Тихановская на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявила, что акции протеста в стране – это не борьба против РФ или в поддержку Европы.

Как сообщила пресс-служба Тихановской в Telegram-канале, ее встреча с Меркель в Берлине продлилась 45 минут.

«Светлана Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси продолжаются, и поэтому режим продолжает увеличивать количество политзаключенных… Светлана подчеркнула, что протесты в Беларуси – это не борьба против РФ или в пользу Европы: это следствие внутрибелорусского кризиса. И главная цель народа сейчас – новые выборы», – приводит пресс-служба подробности встречи.

Также Тихановская на встрече отметила важность того, чтобы выборы в Белоруссии были проведены в ближайшее время. «Светлана добавила, что белорусский народ также ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям – для преодоления последствий кризиса», – говорится в сообщении.

Помимо прочего, в пресс-службе рассказали, что Тихановская подарила Меркель бело-красно-белый зонт и книгу «Краіна Беларусь» («Страна Беларусь») в немецком переводе.

На прошлой неделе Тихановская рассказала об итогах прошедшей встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Макрона и Тихановской – это их право, Кремль его уважает.

В свою очередь Макрон призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Тот в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам».



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