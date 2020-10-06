Зеленский не исключил присоединения Киева к санкциям против РФ из-за Навального

06.10.2020, 20:08, Новости дня

Украина может присоединиться к санкциям международных партнеров в отношении РФ из-за дела Алексея Навального, сообщил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам саммита Украина-ЕС.

«Я еще не видел деталей этого дела. Я бы хотел, чтобы мы услышали обнародованные детали немецкой стороны, в первую очередь. И тогда уже Украина будет, я уверен, присоединяться к санкциям наших международных партнеров», – сообщил Зеленский, передает РИА «Новости».

Напомним, ОЗХО во вторник заявило, что в анализах Навального нашли токсины, не внесенные в список запрещенных.

В Кремле пока не ознакомились с отчетом ОЗХО, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В понедельник постпред РФ в ООН Василий Небензя на заседании СБ раскритиковал позицию ОЗХО по ситуациям вокруг якобы имевших место отравлений Сергея и Юлии Скрипалей, а также Алексея Навального. По мнению постпреда, техсекретариат ОЗХО «все больше становится инструментом Запада по информационному и политическому давлению на неугодные страны».