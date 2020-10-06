Газпром перенес запуск первой ТЭС в Сербии

06.10.2020, 19:48, Новости дня

Ввод в эксплуатацию первой теплоэлектростанции (ТЭС) в сербском городе Панчево мощностью 200 МВт, которую строит «Газпром энергохолдинг», переносится на 2021 год, говорится в проспекте корпорации к размещению нового выпуска евробондов.

«В настоящее время наши дочерние общества «Газпром энергохолдинг» и NIS строят электростанцию в г. Панчево, Сербия, с проектной установленной мощностью около 200 МВт. Мы рассчитываем ввести станцию в эксплуатацию в 2021 году», – передает ТАСС сообщение компании.

Напомним, входящий в структуру Газпрома «Газпром энергохолдинг» начал стройку первой станции за рубежом – в сербском городе Панчево в начале марта прошлого года. Тепловую энергию с ТЭС планируют направить на обеспечение потребностей НПЗ Панчево. Также ее собираются реализовывать на рынке электроэнергии Сербии и соседних стран.