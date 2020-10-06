 

Суд оправдал сидевшего за захват заложника нового премьера Киргизии

06.10.2020, 19:48, Новости дня

Верховный суд Киргизии оправдал нового премьер-министра республики Садыра Жапарова, сидевшего за захват заложника, сообщил его адвокат Шарабедин Токтосунов.

«Суд рассмотрел материалы по вновь открывшимся обстоятельствам, отменил решения Первомайского районного, городского и Верховного судов. Дело направили на досудебное производство, так как Верховный суд не может прекратить его», – цитирует 24.kg Токтосунова.

Ранее сообщалось, что Жапаров стал временно исполняющим обязанности премьер-министра в Киргизии. Жапарова во вторник ночью протестующие освободили из заключения. Он отбывал срок за захват заложника в ходе массовых беспорядков в 2013 году.

В свою очередь президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что этой ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.



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