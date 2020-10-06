Преподаватель в Белгороде прочитала студентам лекцию о собаках-сатанистах

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06.10.2020, 19:48, Новости дня

Преподаватель колледжа в Белгороде Александра Троицкая рассказала студентам на лекции, что «в доме жить может только кошечка», поскольку собаки снимают скальпы с детей и ассоциируются с Сатаной.

После занятия в колледже второкурсники решили поделиться лекцией в группе во «ВКонтакте» «Белгород – это интересно». Троицкая сообщила администраторам паблика, что лекцию она прочитала в воспитательных целях, потому что дети «слишком много стали лелеять собак», передает телеканал «360».

«В доме жить может только кошечка. Плохие взаимоотношения в семье – из-за собак. При рождении маленького ребенка собаки могут нанести ущерб и смерть ребенку, даже снимают скальпы», – рассказала преподавательница на лекции.

В свою очередь директор Белгородского механико-технического колледжа Сергей Зарубин, в котором преподает Троицкая, сообщил изданию «Подъем», что и кошки, и собаки являются друзьями человека, а высказывания преподавателя были ее личным мнением. Он также пообещал разобраться с этой ситуацией.

Ранее в петрозаводской школе директор отчитала ученицу 8 класса за слишком короткую юбку и назвала ее ноги «толстоватыми», позже мать девочки выложила запись инцидента в Сеть.



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