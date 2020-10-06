 

Премьер-министр и спикер парламента Кыргызстана подали в отставку

06.10.2020, 19:10, Новости дня

Торага (спикер) Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) Дастан Джумабеков 6 октября подал в отставку, об этом стало известно на внеочередном заседании парламента, которое проходило в бишкекском отеле “Достук”, сообщает “Радио Азаттык”.

Сразу после этого был выбран новый спикер – им стал представитель оппозиции Мыктыбек Абдылдаев.

Неизвестно, сколько депутатов на самом деле присутствовало на заседании и проголосовало, многие голосовали по доверенности, сказано в сообщении. Голосование было тайным.

Парламентарии перешли к избранию нового премьер-министра страны. Прежний глава правительства Кубатбек Боронов подал президенту прошение об отставке на фоне массовых уличных протестов, информирует 24.kg.

“Радио Азаттык” пишет, что присутствующие на заседании парламента депутаты одобрили кандидатуру Садыра Жапарова в качестве премьера. Теперь ему необходимо внести в Жогорку Кенеш структуру и состав нового правительства.

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента.

По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало почти 600 человек, один скончался.

6 октября Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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