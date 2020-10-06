Потребительская уверенность россиян выросла

06.10.2020, 18:01, Новости дня

В третьем квартале 2020 года вырос индекс потребительской уверенности россиян по сравнению со вторым кварталом на 8 процентных пунктов, сообщил Росстат.

«Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в III квартале 2020 года по сравнению со II кварталом 2020 года вырос на 8 процентных пунктов», – цитирует РИА «Новости» ведомство.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в РФ на краткосрочную перспективу в третьем квартале 2020 года также вырос на 5 процентных пунктов по сравнению со вторым кварталом.

Индекс произошедших изменений в экономике РФ в третьем квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом вырос по всем возрастным группам населения: среди молодого поколения (16-29 лет) на 10 п.п., среди лиц среднего возраста (30-49 лет) и лиц старшего возраста (50 лет и старше) на 8 п.п.в по каждой группе, пишет «Финмаркет».

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении также увеличился по всем возрастным группам населения: среди молодого поколения (16-29 лет) на 2 п.п., среди лиц среднего возраста (30-49 лет) на 8 п.п., среди лиц старшего возраста (50 лет и старше) на 6 п.п.