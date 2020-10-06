В Кремле ожидают прояснения ситуации с загрязнением на Камчатке к концу недели

06.10.2020, 18:48, Новости дня

Кремль надеется, что до конца недели ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ему докладывают о тех результатах анализов, которые брались там, в океане, в прибрежной полосе, это то, о чем говорил и министр, и там в регионе говорили тоже, на Камчатке. Ситуация действительно волнует, вы знаете, что экология – это один из приоритетов. Есть четкая установка, выяснить, что там произошло. Будем ожидать, что до конца этой недели что-то прояснится. Ну, очевидно, что требуется несколько дней для того, чтобы заборы проб воды и так далее взять, поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпения», – передает РИА «Новости» его слова.

Песков также добавил, что для выяснения причин инцидента задействовано достаточно ресурсов и нужно дождаться, когда появится выверенная информация.

Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.