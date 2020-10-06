Компании Nissan и Toyota требуют компенсации за Brexit без сделки

06.10.2020, 18:35, Новости дня

Японские автомобильные бренды Nissan и Toyota заявили о требовании выплаты компенсации со стороны Великобритании из-за Brexit.

В свою очередь, данные компании будут вынуждены выплачивать введенный тариф в размере 10% на те автомобили, которые в дальнейшем экспортируются из Великобритании в Евросоюз. Уже с 1 января данное решение может быть введено в действие. Более того, производители намерены, чтобы британское правительство взяло на себя расходы, связанные с новыми правилами отправки машин из местных заводов на европейский рынок.

Напомним, компания Toyota осуществляет в Соединенном Королевстве сборку Toyota Corolla, тогда как Nissan активно работает на местных предприятиях, где выпускаются популярные модели Juke, Leaf и Qashqai.