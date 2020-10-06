 

Американские ученые заявили, что трогать руками разные поверхности безопасно

06.10.2020, 18:35, Новости дня

С сенсационным заявлением выступили ученые из Калифорнийского университета. Если верить ему, то ношение рукавичек и перчаток с целью уберечь себя от заражения коронавирусом бесполезно.

Группа исследователей провела ряд тестов и установила, что инфекция данного типа не может передаваться через поверхности разных предметов. Как пояснила профессор Моника Ганди, на дверных ручках, столах, стеллажах и прочих неодушевленных предметах остается слишком мало микробов, чтобы они вызвали заражение человека.

Также нет никакого смысла одевать очки, уточнила она. Главное, ограничить контакт между самими людьми. Поэтому среди профилактических средств остаются маски и социальная дистанция.



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