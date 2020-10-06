Более половины россиян сочли коронавирус опаснее гриппа

06.10.2020, 18:12, Новости дня

Россияне считают коронавирус более опасным заболеванием, чем сезонный грипп, сообщил во вторник глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

Так, согласно представленным слайдам, 55% опрошенных жителей РФ считают коронавирус опаснее гриппа, 7% придерживаются противоположного мнения. Тридцать процентов считают, что заболевание не более и не менее опасно для человека в сравнении с гриппом, передает ТАСС.

При этом 74% опрошенных опасаются заболеть коронавирусом или же переживают за своих близких, 11% уверены, что коронавирус им и близким не грозит, 10% не задумывались о этом; 5% заявили, что сами или члены семьи уже переболели коронавирусом.

Среди мер профилактики респонденты выделили ношение масок. Их носят 61% опрошенных из первой выборки и 65% из выборки москвичей. Прибегают к помощи антисептиков и мытью рук постоянно 32% опрошенных представителей всей страны и 26% – отдельно Москвы. Ограничили контакты – 26% первой выборки и 25% представителей второй выборки, носят перчатки 9% опрошенных, поддерживают иммунитет, включая употребление витаминов – 8%, держат дистанцию 7%.

Также Федоров отметил всплеск интереса к новостям, связанным с пандемией коронавируса, произошел в РФ 24-25 сентября.

«Мы видим, что в мае 36% [россиян] в среднем говорили о том, что их внимание привлекла пандемия. Затем в июне это цифра снижалась, вернее, снизилась практически на треть – до 24%, и в июле упала еще более чем вдвое: только 10%. Все это сохранялось примерно до третьей недели сентября. Рывок произошел между 24 и 25 сентября, когда за одну ночь буквально доля тех, кто назвал пандемию в качестве события, которое его внимание на себя обратило, выросла с 8 до 13%. С тех пор она уже не снижается, последние данные здесь на 28 сентября – порядка 16%», – сказал он.

Эксперт добавил, что на данный момент развивается процесс «уже не только пандемии, но и «инфодемии».

Кроме того, Федоров подчеркнул, что более половины россиян (53%) выступают против возможного введения дистанционного обучения школьников и студентов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. «Мы видим, что тут противники доминируют – 53% высказываются против перевода на «дистанционку» по стране в целом, 42% – за», – заметил социолог.

Более того, по его словам, россияне в целом выступают против возможного введения режима самоизоляции в случае серьезного ухудшения ситуации с коронавирусом. Так, 52% выступают против такой меры, поддержали бы ее 45% опрошенных. В Москве не поддерживают возможный режим 58% при этом 38% согласились бы с введением данных мер. При этом необходимость самоизоляции для граждан 65 лет и старше не поддерживают 30% респондентов, высказались за такую необходимость 67% опрошенных жителей России.

По словам Федорова, около четверти россиян считают, что эпидемия коронавируса завершится через полгода. Так, 26% россиян уверены, что это произойдет в ближайшие полгода, 24% респондентов полагают, что это произойдет в ближайший год. 9% заявили, что на окончательное распространение коронавируса требуется два года. 3% полагают, что такой позитивный сценарий возможен уже в ближайший месяц.

Опрос проводился 30 сентября и 5 октября по двум выборкам. В первую вошли 1,6 тыс. жителей всей России, включая москвичей, и отдельно были опрошены 1 тыс. только жителей столицы. Возраст респондентов –18 лет и старше. Погрешность по РФ в целом не превышает 2,5%, отдельно по Москве – 3,1%.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 11 тыс. 615 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4082, Санкт-Петербурге – 411, Московской области – 347.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что РФ скоро выйдет на плато по коронавирусу, показатели прироста новых случаев будут выше весенних.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.