В Киргизии сменился премьер

06.10.2020, 18:12, Новости дня

Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, новым главой правительства избрали Садыра Жарапова, соответствующее решение принято в ходе внеочередного заседания парламента страны.

Депутаты рассмотрели заявление Боронова об отставке, после этого было принято решение об избрании Жарапова премьером, информирует «АКИpress».

Также конституционный комитет парламента одобрил кандидатуру Мыктыбека Абдылдаева на должность спикера. Предыдущий спикер Дастан Джумабеков ранее в ходе заседания подал в отставку.

«Наступил тяжелый период.<…>Я хочу выполнить свой долг», – сказал Абдылдаев.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

При этом ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему киргизской толпе удалось устроить мгновенный переворот.