 

В Брюсселе заявили, что переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли тупик

06.10.2020, 17:48, Новости дня

Турция продолжает отдаляться от Евросоюза (ЕС), переговоры о вступлении Анкары в состав сообщества фактически зашли в тупик, говорится в ежегодном докладе Еврокомиссии (ЕК) по политике расширения ЕС.

«Турция продолжает все больше отдаляться от Евросоюза, серьезно отступая в таких областях, как демократия, верховенство закона, основные права и независимость судебной системы», – говорится в документе, передает ТАСС.

В документе подчеркивается, что переговоры между Брюсселем и Анкарой о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.

«Как было заявлено Евросоветом в 2018 и 2019 годах, переговоры о вступлении Турции фактически зашли в тупик, и никакие дальнейшие главы не могут быть рассмотрены для открытия или закрытия. Представленный сегодня доклад подтверждает, что основополагающие факты, лежащие в основе этой оценки, все еще сохраняются, несмотря на неоднократные заявления о приверженности правительства [Турции] цели вступления в ЕС», – говорится в отчете.

В июле глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС – консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что ЕС должен прекратить переговоры о приеме Турции, которые стали исторической ошибкой.

В марте глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что ЕС следует ускорить процесс вступления Турции в сообщество.

Между тем, в октябре прошлого года председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что ЕС должен приостановить переговоры о вступлении Турции в союз из-за военной операции Анкары в Сирии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / “Еще двое погибших”. В штабе ООС уточнили число ликвидированных за неделю боевиков

27.07 / Армения осудила Азербайджан за объявленные военные учения с Турцией

06.07 / Московская биржа открылась ростом

21.09 / МВД Белоруссии назвало число участников воскресных акций протеста

20.09 / Изменения в составе Кабмина Украины могут остановить бюджетный процесс – Разумков

02.09 / 24 Horas – «жест, направленный на национальное примирение» — Мадуро помиловал около сотни оппозиционеров

01.09 / Россия осудила спекуляции Эстонии на «националистических инстинктах»

27.09 / В мире: В Нагорном Карабахе начинается новая война

25.09 / Госналоговая служба Украины урезала планы по наполнению бюджета, а налоговые “скрутки” растут

08.07 / Московская биржа открылась снижением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска