В Брюсселе заявили, что переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли тупик

06.10.2020, 17:48, Новости дня

Турция продолжает отдаляться от Евросоюза (ЕС), переговоры о вступлении Анкары в состав сообщества фактически зашли в тупик, говорится в ежегодном докладе Еврокомиссии (ЕК) по политике расширения ЕС.

«Турция продолжает все больше отдаляться от Евросоюза, серьезно отступая в таких областях, как демократия, верховенство закона, основные права и независимость судебной системы», – говорится в документе, передает ТАСС.

В документе подчеркивается, что переговоры между Брюсселем и Анкарой о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.

«Как было заявлено Евросоветом в 2018 и 2019 годах, переговоры о вступлении Турции фактически зашли в тупик, и никакие дальнейшие главы не могут быть рассмотрены для открытия или закрытия. Представленный сегодня доклад подтверждает, что основополагающие факты, лежащие в основе этой оценки, все еще сохраняются, несмотря на неоднократные заявления о приверженности правительства [Турции] цели вступления в ЕС», – говорится в отчете.

В июле глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС – консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что ЕС должен прекратить переговоры о приеме Турции, которые стали исторической ошибкой.

В марте глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что ЕС следует ускорить процесс вступления Турции в сообщество.

Между тем, в октябре прошлого года председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что ЕС должен приостановить переговоры о вступлении Турции в союз из-за военной операции Анкары в Сирии.