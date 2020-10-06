Российская авиабаза в Киргизии переведена на усиленный режим

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06.10.2020, 17:08, Новости дня

На территории российской авиабазы Кант в Киргизии в связи с обстановкой в республике введен режим усиления противодействия терроризму, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«В целях недопущения каких-либо провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Киргизской Республике, на территории российской 999-й авиационной базы Кант введен режим усиления противодействия терроризму. Все запланированные мероприятия боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности проводятся в полном объеме», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там уточнили, что на данный момент осуществляется подготовка подразделений базы к итоговой проверке за 2020 учебный год, которая в соответствии с планом будет проведена комиссией Центрального военного округа.

Российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении базы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

При этом ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему киргизской толпе удалось устроить мгновенный переворот.



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