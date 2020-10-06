Опубликованы шпионские фото модели Infiniti QX60

06.10.2020, 16:31, Новости дня

Пользователям стали доступны шпионские фотографии нового поколения Infiniti QX60, который проходит финальные испытания.

Вместе с тем производитель пока не намерен полностью рассекречивать внешний вид кузова и салона, для чего автомобиль сохраняет прочную защитную пленку. Более того, теперь новая модель сможет похвастаться светодиодной оптикой новой формы, а также некоторыми мелкими деталями. Несмотря на то, что прототип изначально имел скрытые выдвижные ручки, однако разработчики отказались от такой идеи в серийном исполнении автомобиля.

Более того, эксперты ранее указали, что новая модель Infiniti QX60 получит 3,5-литровый бензиновый агрегат, мощность которого достигает 268 л.с. Также указано, что премьера пройдет в начале 2021 года.