 

Продажи автомобилей в Великобритании в сентябре снизились на 4,4%

06.10.2020, 16:31, Новости дня

Специалистами озвучены результаты по продажам новых автомобилей на британском рынке за сентябрь.

В ходе подсчетов было установлено, что самым продаваемым автомобилем на рынке Великобритании остается Vauxhall Corsa, которую в минувшем месяце приобрели свыше 10,5 тысяч клиентов. На втором месте по уровню спроса остается американская модель Ford Fiesta, которая продана в количестве около 9,5 тысяч машин. В тройке самых продаваемых машин на британском рынке также оказалась модель Mercedes-Benz A-Класса, которая продана в количестве 8 тысяч экземпляров.

Эксперты констатировали, что в прошлом месяце общее число продаж достигло 328 тысяч машин, тогда как годом ранее этот результат составлял на 4,4% больше. Однако в последний летний месяц спрос на новую технику был еще более скромным и достигал лишь 87,6 тысячи машин.



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