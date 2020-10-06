Крупный бизнес против запрета протоколов шифрования сайтов

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06.10.2020, 16:31, Новости дня

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против идеи запретить протоколы шифрования сайтов. По мнению специалистов организации, воплощение в жизнь подобных вещей может привести к катастрофическим последствиям.

Напомним, что в РФ рассматривается законопроект о запрете на территории страны протоколов шифрования.

Как пояснили специалисты, в случае, если документ вступит в силу в предложенном виде, даже такая невинна вещь, как пользование смартфоном, может оказаться вне закона. Это то же самое, что отключить страну от Интернета, утверждают в РСПП. Крупный бизнес удивлен, как в Минцифры могли додуматься одним росчерком пера отправить страну сразу на несколько десятилетий назад в прошлое. Эксперты надеются, что предложенные поправки к законодательству не будут приняты и не вступят в силу.



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