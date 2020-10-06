В Раде пожаловались на превращение Украины в «банкомат» для иностранцев

06.10.2020, 16:08, Новости дня

Украина стала «банкоматом» для иностранцев при нынешнем лидере Владимире Зеленском, сообщила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Зе-власть превратила Украину в «банкомат» для иностранных кредиторов и их агентов на Украине. Десятки миллиардов гривен идут на выплаты внешних долгов. Еще сотни миллионов – в карманы разнообразных гастролеров, кормящихся на украинских государственных компаниях», – цитирует заявление ОПЗЖ RT.

Обращение было написано из-за того, что президент Украины подписал закон, снимающий ограничения на зарплаты членам наблюдательных советов украинских государственных компаний.

«Теперь по требованию МВФ и ЕС иностранные «надсмотрщики» в госкомпаниях будут опять получать миллионы, а украинские граждане – бороться с нищетой», – заключили в партии.

До этого депутат Рады Андрей Деркач заявил, что Запад должен вернуть Украине якобы выведенные из страны деньги. По его данным, из страны вывезли 13 млрд гривен.

Напомним, в прошлую пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Киев заявил, что Европейский союз не желает заниматься благотворительностью в отношении Украины.

В июне совет управляющих МВФ одобрил новую программу кредитования Украины. Для получения нового кредита МВФ требовал от Украины открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании. При этом в мае в Раде объявили о планах Украины в перспективе полностью отказаться от кредитов МВФ.