 

Киевский книжный рынок “Петровка” будет сохранен и модернизирован – лидер движения SavePetrovka

06.10.2020, 15:00, Новости дня

Книжный рынок “Петровка” в столице будет сохранен и модернизирован, о таком итоге нескольких месяцев конфликта между защитниками рынка и арендаторами земельного участка рассказал УНИАН лидер общественного движения SavePetrovka Владислав Трубицин. Он отметил, что стороны пришли к компромиссу.

“Единственный в Киеве и крупнейший в Украине специализированный книжный рынок сохранит свою функцию и местоположение, а также будет модернизирован и преобразован в масштабный культурный узел. Наша цель – сделать “Петровку” не просто хабом, а узлом, который будет связывать левый и правый берег Киева, Левобережную и Правобережную Украину, украинскую и мировую культуру”, – сказал в комментарии агентству Трубицин.

Он отметил, что в планах новой администрации, предпринимателей, общественных активистов и арендаторов – превратить “Петровку” в место для интеллектуального досуга и творчества.

В новую концепцию культурного узла могут быть включены уникальный дизайн и convertable-конструкция, несколько функциональных зон, круглосуточный режим работы, энергосберегающие и экотехнологии, инновационная система операционного управления, пишет УНИАН. К проекту, по данным агентства, привлекут архитекторов и урбанистов.

Проект рассчитан на реализацию в течение трех – пяти лет.

Стороны планируют подписать меморандум о развитии и преобразовании книжного рынка, отдельным пунктом в нем учтут мнение предпринимателей, а также будут искать индивидуальные подходы, чтобы ни для кого из участников проекта не были ухудшены условия для ведения бизнеса, отметил Трубицин.

В июле этого года “Вечірній Київ” писал, что рынок хотят снести и построить на его месте торговый центр, против этих планов выступили предприниматели, которые торгуют на “Петровке”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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