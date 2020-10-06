Продажи кроссоверов Hyundai Creta в РФ в сентябре увеличились на 15%

06.10.2020, 14:25, Новости дня

Известная марка Hyundai в прошлом месяце сумела реализовать на российском рынке рекордное количество паркетников Hyundai Creta.

В отечественном офисе марки констатировали, что новая модель продана в количестве 7,7 тысячи экземпляров. Более того, уровень спроса за минувший месяц увеличился на 21,6% по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года. Также указано, что текущие показатели спроса являются рекордными за весь период нахождения на рынке.

Второе место по уровню популярности остается за бюджетной моделью Solaris, которую приобрели свыше 5,6 тысячи россиян. Также указано, что в тройку самых продаваемых машин на местном рынке попал популярный кроссовер Tucson, который выбрали около 2,8 тысячи клиентов.