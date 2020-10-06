Вашингтон предупреждает — болезнь Трампа не сделала США уязвимыми

06.10.2020, 14:15, Новости дня

Разгар предвыборных кампаний кандидатов в президенты США и госпитализация главы Белого дома Дональда Трампа с коронавирусом могут сделать Соединённые Штаты уязвимыми в глазах противников, пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдейл. Однако в Вашингтоне призывают не спешить пользоваться ситуацией, предупреждая, что американские военные готовы защитить страну.



Reuters

Выборы президента США и последующий за ними переходный период американские военные традиционно считают моментом, когда страна находится в наиболее уязвимом для внешних угроз положении. Как отмечает обозреватель The Guardian Саймон Тисдейл, учитывая, что президента Дональда Трампа госпитализировали, а его советники заболели коронавирусом или находятся на самоизоляции, предстоящие месяцы будут вызывать особое беспокойство в Пентагоне, ЦРУ и Госдепартаменте.

«Это подрывает любой авторитет, которым обладают США в качестве компетентного глобального лидера, способного противостоять угрозам», — сказала бывшая сотрудница Совета национальной безопасности при президенте Бараке Обаме Саманта Виноград.

Наибольшие опасения специалистов в сфере обороны вызывает возможность того, что противники Соединённых Штатов за рубежом, будь то террористы или северокорейский режим, могут воспользоваться столь непростым для страны моментом для провокаций или нападений на США или их союзников.

«Учитывая заболевание президента в разгар кампании, которая расколола общество, мы не должны сбрасывать со счетов возможность того, что Китай усилит давление на Тайвань, или стремление РФ использовать в своих интересах Восточную Европу», — отметил высокопоставленный дипломат Николас Бёрнс.

Кроме того, Тисдейл предполагает, что Москва может укрепить свои «пропагандистские усилия», пытаясь воспользоваться сложившейся неопределённостью, для того чтобы повлиять на выборы в США, которые состоятся уже в ноябре.

По словам журналиста, также существует риск того, что американские военные, оставшись без чётких руководств к действию из Белого дома, могут «слишком остро отреагировать на реальные или надуманные иностранные угрозы» и принять упреждающие меры для их устранения.

Примерами подобных «горячих точек» автор статьи называет регион Персидского залива, где сохраняется напряжённость в отношениях с Ираном, а также Ирак, где местные боевики могут попытаться воспользоваться тем, что примут за «вакуум власти», учитывая ситуацию в Вашингтоне. Другими потенциальными очагами напряжённости Тисдейл считает Тайвань и Южно-Китайское море в связи с обострением противостояния США с Китаем.

По мнению Виноград, проблема отчасти состоит в том, как обстановка в Вашингтоне выглядит в глазах остального мира. Так, «серьёзный риск для позиций США на мировой арене», по её словам, представляет восприятие Трампа в качестве отнюдь не сильного лидера, которое, вероятно, сложилось ещё до того, как президент заболел коронавирусом.

Усугубляет «ощущение уязвимости США» и тот факт, что Трамп фактически отодвинул на задний план аппарат принятия решений по вопросам национальной безопасности страны, пишет Тисдейл в своей статье для The Guardian.

В связи с этим ряд американских политиков предпочли не сидеть сложа руки.

«Любой противник, считающий новость о положительном тесте возможностью испытать США, совершит серьёзную ошибку», — предупредил председатель комитета сената по разведке Марко Рубио.

«Уровень нашей боеготовности не изменился. Американские военные готовы защищать нашу страну и её граждан», — предостерёг официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.