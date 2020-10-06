Железная дорога между США и Канадой напомнила о тоннеле через Берингов пролив

06.10.2020, 14:15, Новости дня

После того как Дональд Трамп дал «зелёный свет» на строительство железной дороги между США и Канадой, некоторые вспомнили о куда более масштабном проекте, частью которого может стать этот путь, пишет обозреватель South China Morning Post Эд Питерс. Перспектива создания моста или тоннеля через Берингов пролив до сих пор многим не даёт покоя, ведь, связав Китай, Россию, Америку и Канаду, она может оказать существенное влияние на мировую экономику.



Reuters

В конце сентября президент США Дональд Трамп дал разрешение на строительство 2400 км железнодорожных путей, которые объединят Соединённые Штаты и Канаду, пишет обозреватель South China Morning Post Эд Питерс. В некоторых этот шаг зажёг надежду относительно ещё более масштабного и смелого проекта — создания моста или тоннеля между российским Дальним Востоком и Северной Америкой.

По словам журналиста, начиная с конца XIX века эта мысль «не давала покоя инженерам, предпринимателям и просто мечтателям». Затем, в 1960-е американский инженер китайского происхождения Линь Тунъянь разработал план «Межконтинентального моста мира» через Берингов пролив, который считал как символом международного сотрудничества, так и потенциально важным торговым путём. И частью этого пути сегодня как раз становится железная дорога между США и Канадой.

Как рассказывает Фёдор Соловьёв, основавший в городе Анкоридж на Аляске компанию InterBering, лоббирующую непосредственную инфраструктурную связь через Берингов пролив, «заинтересованность в проекте показывают и русские, и американцы». Однако наиболее выгоден он, по мнению бизнесмена, будет в первую очередь Китаю, наиболее активно пользующемуся международными торговыми путями.

Конечно, такой проект лишь усилит инициативу Пекина «Один пояс — один путь», и это не слишком понравится США, которые уже ведут с КНР торговую войну. Однако вряд ли затронутые стороны смогут игнорировать возможные долгосрочные преимущества связующего пути через пролив. В особенности Россия, которая сейчас делает ставку на развитие торговых отношений с Китаем, подчёркивает Питерс.

Соловьёв признаёт, что о существенном прогрессе в столь масштабном проекте говорить пока ещё рано, но настаивает, что строительство американско-канадской железной дороги «От Аляски до Альберты» (A2A) уже является значимым шагом вперёд.

На стадии обсуждений объединять Россию и Америку, которые в этом районе разделяют лишь 85 км, предлагалось как мостом, так и тоннелем. Однако последняя опция считается более перспективной в местных суровых погодных условиях.

Правда, далеко не все видят перспективы в строительстве столь сложного проекта. Противники настаивают, что это будет дорого, вредно для окружающей среды и даже, по словам некоторых американских деятелей, опасно, ведь будет подразумевать открытие границ «потенциальным врагам».

Профессор Школы экономики и менеджмента при Пекинском университете путей сообщения Чжао Цзянь считает идею «бессмысленной». Ведь людям, которые, возможно, будут пользоваться железной дорогой, проложенной через мост или тоннель, будет быстрее и удобнее сесть на самолёт. Для доставки грузов морские пути дешевле. Кроме того, для железной дороги, пересекающей несколько стран, действуют различные местные требования и законы, что лишь сильнее усложняет ситуацию.

Сторонники проекта настаивают, что он может взять на себя 8% международных грузовых перевозок, а также благотворно сказаться на развитии отдалённых и малонаселённых районов, не говоря уже о «романтичной идее» о том, как можно будет добраться из Лиссабона в Нью-Йорк, «не покидая земли». Также, как обращает внимание Соловьёв, такой проект в значительной мере поспособствует укреплению сотрудничества между задействованными в нём странами — США, Канадой, Россией и Китаем. Это, несомненно, станет большим вкладом в мир и стабильность в регионе.

Как отмечает бизнесмен, по самым приблизительным оценкам инфраструктурная постройка через Берингов пролив обойдётся в «сотни миллиардов долларов». Одна из наиболее сложных задач — подвести железнодорожные пути к точке, где будет находиться потенциальный мост или тоннель. На Дальнем Востоке ближайшая станция расположена в 3 тыс. км от предполагаемой точки на побережье, а на Аляске — в 1,2 тыс. Кроме того, в РФ и США разная ширина рельсовой колеи.

Правда, как показали примеры Суэцкого канала и Ла-Манша, где при строительстве инфраструктуры возникали подобные трудности, это преодолимые задачи.

Как писал географ и публицист Джеймс Оливер, в создании связующего звена между Россией и Америкой есть огромный потенциал, такой проект много значит для глобальной экономики и в перспективе может «объединить мир».