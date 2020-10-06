 

Путин назвал соцобязательства приоритетным направлением в бюджете 2021-2023

06.10.2020, 14:08, Новости дня

Президент Владимир Путин призвал парламентариев детально проработать ключевые параметры федерального бюджета на трехлетний период, уделив особое внимание исполнению социальных обязательств и реализации национальных проектов.

«Приоритеты здесь – это финансирование социальных обязательств перед гражданами и, конечно, задач, связанных с движением страны вперед, с достижением стратегических целей национального развития, намеченных на ближайшие десятилетие, до 2030 года», – передает ТАСС заявление главы государства на встрече с руководителями фракций Госдумы.

При этом он попросил Госдуму вместе с сенаторами, правительством и экспертами детально проработать все параметры предстоящего трехлетнего бюджета, передает РИА «Новости».

«Я прошу вас вместе с правительством, Советом Федерации, экспертным сообществом детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет», – заключил российский лидер.

Напомним, в начале сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в первом полугодии 2020 года выполнило все социальные обязательства в полном объеме. Премьер указал также, что неизрасходованных остатков бюджета к концу года быть не должно, так как «в прошлом году остался большой объем неиспользованных бюджетных ассигнований».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Помпео осудил готовящиеся требования России к иностранным СМИ

29.07 / В разгар лета Париж недосчитался иностранных туристов

01.10 / Москва предупредила Берлин о риске «обрушения отношений»

10.07 / В Британии при помощи металлоискателя нашли 700-летнюю печать папы Римского

15.07 / В РФ предложили увеличить возраст молодежи до 35 лет

15.08 / Сестры Хачатурян в неизвестной ранее переписке жаловались друзьям на отца

31.07 / О вине Китая в распространении коронавируса заявили 80% американцев

13.07 / Аллерголог рассказал, что могло спасти погибшую на свадьбе в Москве невесту

25.09 / Пашаев сказал, что Ефремов единственный не просил «отмазать» от тюрьмы

27.08 / Зеленский обсудил с замгоссекретаря США Биганом финансовую и военную поддержку и пандемию коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска