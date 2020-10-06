Путин назвал соцобязательства приоритетным направлением в бюджете 2021-2023

06.10.2020, 14:08, Новости дня

Президент Владимир Путин призвал парламентариев детально проработать ключевые параметры федерального бюджета на трехлетний период, уделив особое внимание исполнению социальных обязательств и реализации национальных проектов.

«Приоритеты здесь – это финансирование социальных обязательств перед гражданами и, конечно, задач, связанных с движением страны вперед, с достижением стратегических целей национального развития, намеченных на ближайшие десятилетие, до 2030 года», – передает ТАСС заявление главы государства на встрече с руководителями фракций Госдумы.

При этом он попросил Госдуму вместе с сенаторами, правительством и экспертами детально проработать все параметры предстоящего трехлетнего бюджета, передает РИА «Новости».

«Я прошу вас вместе с правительством, Советом Федерации, экспертным сообществом детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет», – заключил российский лидер.

Напомним, в начале сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в первом полугодии 2020 года выполнило все социальные обязательства в полном объеме. Премьер указал также, что неизрасходованных остатков бюджета к концу года быть не должно, так как «в прошлом году остался большой объем неиспользованных бюджетных ассигнований».