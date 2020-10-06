 

Самолет с неисправностью запросил аварийную посадку в Пулково

06.10.2020, 14:08, Новости дня

В аэропорту Пулково самолет начал подготовку к аварийной посадке, сообщили в пресс-службе управляющей воздушной гаванью компании «Воздушные ворота Северной столицы».

«После взлета экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка самолета ожидается в ближайшее время. Все силы и средства аэропорта Пулково приведены в полную готовность к встрече воздушного судна», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В феврале пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в республике Коми. Лайнер ударился хвостом о ВПП при посадке. На борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадал только один человек.



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