Минфин Киргизии заявил о приостановке всех финансовых операций

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06.10.2020, 13:48, Новости дня

Министерство финансов Киргизии заявило о приостановке всех операций, которые проводятся через ведомство.

«В связи со сложившейся ситуацией центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения министерства финансов Кыргызской Республики провели экстренное собрание с представителями народа, признали власть народа и единогласно рекомендовали на назначение исполняющим обязанности министра Мукашева Кыялбека Белековича», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

Отмечается, что созданы народные комитеты и ополчения, предпринимаются усилия по обеспечению бесперебойного функционирования министерства. В дальнейшем минфин проведет стабилизационные работы.

«В настоящее время все финансовые операции, которые производятся через министерство финансов, приостановлены до особого распоряжения легитимной власти», – говорится в сообщении.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб. 

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК), которая поддерживает экс-президента страны Алмазбека Атамбаева заявила, что народ Киргизии «сверг преступную власть» в стране.

ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент.



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