Путин предложил ввести льготы для выполнивших нормы ГТО

06.10.2020, 12:08, Новости дня

Президент Владимир Путин предложил подумать о льготах и скидках для россиян, выполнивших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На заседании Совета по физкультуре и спорту глава государства заявил, при сдача норматива должна быть интересной для участников, передает РИА «Новости».

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в свою очередь отметил, что сейчас ГТО не пользуется большой популярностью. Для тех, кто выполнит норматив, он предложил делать скидки в спортивных магазинах.

«Можно, как Олег Николаевич [Кожемяко] предложил, вводить какие-то льготы при приобретении спортивных товаров и так далее, но это какая-то необычная форма поощрения занятий спортом. Но обо всем этом можно, конечно, подумать», – сказал Путин.

Ранее президент заявил, что доля россиян, которые занимаются спортом, с 2009 года выросла с 15% до 43%. Путин поручил профильным министерствам в течение месяца решить вопрос по программе развития детского и юношеского спорта в стране.