Женщина напала на двух полицейских в Москве у ресторана

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06.10.2020, 11:48, Новости дня

В Москве женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на полицейских на улице, в отношении нее возбудили уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Около дома 8/2 по Селигерской улице 30-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения в ответ на требования полицейских прекратить нарушение общественного порядка ударила одного из них ногой в область паха, а второго – рукой в предплечье», – сказал собеседник ТАСС.

В отношении подозреваемой возбудили дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», ей грозит штраф до 200 тыс. рублей или до пяти лет принудительных работ или до пяти лет лишения свободы.

Другой инцидент произошел рядом с рестораном «Вояж», сообщил источник АГН «Москва».

31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ответ на требования росгвардейца прекратить нарушать общественный порядок начал оскорблять его и нанес удар кулаком по лицу.

После этого нападавшего задержали. Дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».



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