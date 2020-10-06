Женщина напала на двух полицейских в Москве у ресторана

06.10.2020, 11:48, Новости дня

В Москве женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на полицейских на улице, в отношении нее возбудили уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Около дома 8/2 по Селигерской улице 30-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения в ответ на требования полицейских прекратить нарушение общественного порядка ударила одного из них ногой в область паха, а второго – рукой в предплечье», – сказал собеседник ТАСС.

В отношении подозреваемой возбудили дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», ей грозит штраф до 200 тыс. рублей или до пяти лет принудительных работ или до пяти лет лишения свободы.

Другой инцидент произошел рядом с рестораном «Вояж», сообщил источник АГН «Москва».

31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ответ на требования росгвардейца прекратить нарушать общественный порядок начал оскорблять его и нанес удар кулаком по лицу.

После этого нападавшего задержали. Дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».