 

Мэр Бишкека подал в отставку

06.10.2020, 11:08, Новости дня

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию, сообщила его советник Гуля Алмамбетова.

«Мэр Азиз Суракматов написал заявление об отставке по собственному желанию», – приводит ее слова РИА «Новости».

Кроме того, в отставку подал глава государственной телерадиокомпании Киргизии Жайнак Усен уулу, передает ТАСС. 

По словам представителя администрации телеканала, в настоящее время руководство канала фактически не контролирует ситуацию, поскольку «приходят какие-то люди с улицы, ведут себя агрессивно и требуют вывести их в эфир, а также не дают работать коллективу».

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что этой ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Также сотрудник аппарата кабинета министров сообщил, что протестующие захватили здание правительства в столице Киргизии. В РФ назвали причину протестов в Киргизии. 

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб. 

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.



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