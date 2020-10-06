Освобожденный протестующими в Киргизии Атамбаев решил выступить с заявлением

06.10.2020, 9:08, Новости дня

Освобожденный из СИЗО протестующими экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев планирует во вторник выступить с заявлением, сообщил один из его соратников из партии «Социал-демократы Кыргызстана».

«Алмазбек Шаршенович выступит сегодня в 14.00 (11.00 мск). Потом слово возьмет Сапар Джумакадырович (Исаков, экс-премьер)», – приводит РИА «Новости» его слова.

Ранее демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.