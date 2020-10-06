В Новосибирске чиновников мэрии заподозрили в превышении полномочий

06.10.2020, 8:27, Новости дня

Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о превышении полномочий при приобретении квартир для муниципальных нужд в отношении бывшего и действующего сотрудников мэрии, информирует региональный СК.

«Расследуется уголовное дело в отношении действующего и бывшего сотрудника мэрии Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным следствия, в 2016 году муниципальный заказчик в лице этих сотрудников мэрии Новосибирска заключил с двумя застройщиками ряд муниципальных контрактов по приобретению квартир в объектах долевого строительства – домах по улицам Большая и Зорге на общую сумму свыше 249 млн рублей.

«При этом должностные лица мэрии Новосибирска, достоверно зная, что внесение авансовых платежей должно составлять не более 30% от цены муниципальных контрактов, умышленно нарушили порядок оплаты по муниципальным контрактам, незаконно перечислив на банковские счета ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» полную стоимость контрактов после государственной регистрации контракта в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области», – сообщили в СУСК.

В итоге свои обязательства по муниципальным контрактам застройщики не исполнили в связи с банкротством, при этом должностные лица мэрии знали, что правило о частичном авансировании создает дополнительные гарантии целевого и эффективного использования бюджетных средств, уточнили в следственном управлении.

«В результате действий должностных лиц мэрии Новосибирска были причинены тяжкие последствия в виде нарушения права граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на своевременное улучшение жилищных условий, а также их действия повлекли необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 202 млн рублей. В настоящее время строительство пяти многоквартирных домов по улице Большой и Зорге в городе Новосибирске не окончено, строительство этих домов не ведется», – говорится в сообщении.

В управлении отметили, что по делу проведены обыски в жилищах подозреваемых, а также в подразделениях горадминистрации.

Напомним, в августе Ленинский райсуд Оренбурга вынес приговор бывшему мэру города Евгению Арапову по делу о получении взяток, его также оштрафовали на 15 млн рублей.