 

Протестующие в Киргизии решили назначить «временного премьера»

06.10.2020, 8:27, Новости дня

Демонстранты в Киргизии планируют назначить временного премьера, сообщил лидер оппозиционной партии «Мекенчил» («Патриот») Камчыбек Ташиев.

«Мы планируем назначить временного премьер-министра», – цитирует РИА «Новости» оппозиционера.

Ташиев отметил, что временным премьером может стать оппозиционный политик Садыр Жапаров, которого во вторник ночью протестующие освободили из заключения. Он отбывал срок за захват заложника в ходе массовых беспорядков в 2013 году.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что этой ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека. 

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб. 

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.



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