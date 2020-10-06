 

Протесты в Кыргызстане. Из тюрьмы выпустили экс-президента Атамбаева

06.10.2020, 6:50, Новости дня

В Казахстане протестующие выпустили из тюрьмы бывшего президента Алмазбека Атамбаева, приговоренного к 11 годам тюрьмы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом 6 октября сообщает “Радио Азаттык”.

Экс-президент был выпущен из захваченного демонстрантами здания государственного комитета национальной безопасности в Бишкеке.

Кроме того, из исправительной колонии в селе Молдаванка выпустили бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова. По словам его адвоката Замира Жоошева, освобождения Исакова требовали протестанты.

Из-под стражи также выпустили бывших депутатов Садыра Жапарова и Равшана Джээнбекова.

Протеста в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требуют аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) проходят политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ходе столкновений с правоохранителями пострадали более 120 демонстрантов.

23 июня 2020 года Атамбаева, который в 2011–2017 годах был президентом Кыргызстана, приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Экс-президент находился под арестом с августа 2018 года и называл происходящее политически мотивированным преследованием. В допросах он участвовать отказывался.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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